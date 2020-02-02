Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler...

02.02.2020 09:59 - Güncelleme: 02.02.2020 09:59

Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönecek. Mücadele Beinsports'tan canlı yayınlanacak.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Saracchi ve Falcao bu karşılaşmada oynayamayacak. Cezalı Lemina ile form tutmaya çalışan Andone kadroda olmayacak isimler. Onyekuru ve Ahmet Çalık ve Marcao ise görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda olan isimler.

Kayserispor'da ise Mensah'ın cezası bulunuyor. Kaleci Lung, Abdennour, Ziya Alkurt ve Hasan Hüseyin Acar ise diğer eksikler olarak göze çarpıyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Marcao, Linnes, Donk, Seri, Emre Akbaba, Feghouli, Ömer, Adem

Kayserispor: İsmail Çipe, Lopez, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Emre Taşdemir, Campanharo, Mensah, Mario Situm, Henrique, Emre Demir

Galatasaray ve Kayserispor 48. kez karşılaşıyor

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 23 lig maçının 19'unu kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 67 gol atıp kalesinde 16 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 47 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.