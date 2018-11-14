Galatasaray, konuk ettiği Almanya temsilcisi ratiopharm Ulm'yi 77-69 yendi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde etti. Alman temsilcisi ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan ratiopharm Ulm, karşılaşmanın 5. dakikasını 8-6 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren Galatasaray, Emir Gökalp'ın dış atışlardan Hayes'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Galatasaray, Arapovic'in etkili oyunuyla 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 24-14. Serbest atışlardan arka arkaya sayılar bulan ratiopharm Ulm, farkı tek hanelere indirse de sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 34-27 üstün gitti.

Pota altından basketler üreten Galatasaray, Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 28. dakika farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 54-43. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 57-49 önde girdi.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray, 34. dakikayı 64-55 üstün geçti. Hücumda kolay top kayıpları yapan rakibi karşısında ratiopharm Ulm, 38. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 66-62. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Harrison ve Hayes'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 77-69 galip ayrıldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

TFF'ye tepki

Müsabakada, sarı-kırmızılı taraftarlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakasının ardından yaşanan olaylar sonrasında verilen cezalara tepki gösteren taraftarlar, TFF'yi istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, toplamda 10 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlar yaptı.