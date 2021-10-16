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Spor

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA16 Ekim 2021 Cumartesi 20:11 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 20:11
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Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin'in de antrenmanda yer aldığı ifade edildi.

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