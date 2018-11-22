Galatasaray, Konyaspor maçına hazır
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın sürat çalışmasıyla devam ettiği bildirildi.
İdmanın, 5'e 2 dar alan oyununun ardından yapılan taktik çalışma ile tamamlandığı ifade edildi.
Galatasaray, antrenmanın ardından Atiker Konyaspor maçı için tesislerde kampa girdi.
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