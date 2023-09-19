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Spor

Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Galatasaray Kopenhag maçını şifresiz veren kanallar

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, A grubundaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Gruba galibiyet ile başlamak isteyen Sarı Kırmızılı takımın taraftarları, Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray-Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve Galatasaray Kopenhag maçını şifresiz veren kanallar

19 Eylül 2023 Salı 12:14 - Güncelleme:
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? Galatasaray Kopenhag maçını şifresiz veren kanallar
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Galatasaray-Kopenhag maçını şifresiz veren kanallar belli oldu. Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i de belli oldu. Galatasaray Kopenhag maçı, 10 kanalda şifresiz yayınlayacak. İşte Galatasaray Kopenhag maçını şifresiz veren kanallar

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kopenhag maçı için hazırlıklar tamamlandı. Sarı Kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubunun ilk maçını Kopenhag ile yapacak. Zorlu mücadele 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. İşte Galatasaray - Kopenhag maçını şifresiz verecek olan kanallar

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray ilk maçında 20 Eylül Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak.

Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Azerbaycan kanalı CBC Sport, çarşamba günü oynanacak Galatasaray Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacağını açıkladı. Bu kanalların yanı sıra 8 farklı kanal daha maçı canlı yayına verecek. Toplamda 10 kanal, Galatasaray Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak.

GALATASARAY KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Exxen

Idman TV

Al Jazeera Sport +4

C+ Liga Campeones 8

Sky Calcio 2

Sky Sport 3

Sky Sport Red Button

TV3 Danimarka

Viasat Sport

CBC

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim; Angelino; Torreira, Ndombele, Kerem; Ziyech, Icardi, Zaha

Kopenhag: Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji

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