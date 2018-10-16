Galatasaray Kulübü Fatih Terim'in sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı
Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini 2021-2022 sezonuna kadar uzattı.
Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'ı çalıştıracak.
Başkan Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar devam edecek sözleşme, 2020-2021 sezonunun sonunda son bulacak.
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