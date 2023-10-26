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Spor

Galatasaray kulüp doktorundan Icardi açıklaması: Neredeyse ameliyat olacaktı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlığı ile alakalı kulüp doktoru Yener İnce açıklamalarda bulundu. İnce, yıldız golcünün iğneyle oynadığını belirtirken, 'Anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi.' yorumunda bulundu.

26 Ekim 2023 Perşembe 12:23 - Güncelleme:
Galatasaray kulüp doktorundan Icardi açıklaması: Neredeyse ameliyat olacaktı
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi için sarı-kırmızılı kulübün doktorundan çarpıcı bir açıklama geldi.

Hafta sonu 2 gol atıp kazandırdığı Beşiktaş derbisini sekerek bitirince Galatasaraylı taraftarların yüreğini ağzına getiren Mauro Icardi'nin, Devler Ligi'ne yetişip yetişmeyeceği büyük merak konusuydu. Fedakarlık yaparak 3 gün sonra Bayern Münih karşısında yine formayı sırtına geçiren ve attığı Panenka penaltısıyla stadyumu adeta yıkan Arjantinli golcünün, karşılaşmaya nasıl yetiştiğini kulüp doktoru Yener İnce anlattı.

"NEREDEYSE AMELİYATA ALACAKTIK"

Sağ ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli golcünün ağrısının çok fazla olduğunu söyleyen İnce, "Bayern maçında iğneyle oynadı. Durumu çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp mücadele etti" ifadelerini kullandı.

'BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM'

Öte yandan Bayern Münih maçında harika bir panenka penaltısına imza atan Icardi sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla taraftara seslendi. Arjantinli, "Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin yarıştığı böylesine önemli bir Avrupa maçında alınan mağlubiyetten sonra sessiz kalmak ve işimize bakmak kolay olurdu. Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. İnsanların sevgisine fazlasıyla minnettarım. Bu projeye inanıyorum ve bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim, çünkü projenin arkasında duran çalışanların her biri yürekten ve tutkuyla en iyisini veriyor" ifadelerini kullandı.

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