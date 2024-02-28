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Spor

Galatasaray, kupada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Galatasaray, kupada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor-RAMS Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu yarınki karşılaşmada süre alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

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