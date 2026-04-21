Galatasaray, kupadaki Gençlerbirliği sınavına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.