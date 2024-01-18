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Spor

Galatasaray localardan kasasını doldurdu

Galatasaray, RAMS Park'taki locaların sözleşmesini yeniledi ve bu erken hamleyle 20 milyon dolara (602.7 milyon TL) yakın gelir elde etti.

18 Ocak 2024 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
Galatasaray localardan kasasını doldurdu
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Geçen sezon yaşanan şampiyonluk sonrası, bu sezon da zirveye oynayan ve Avrupa Ligi'nde final hedefleyen Galatasaray, büyük taraftar desteğini de tam anlamıyla arkasına almış durumda.

LOCA ŞAMPİYONU!

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, Ocak 2011'de açılan Aslantepe'deki loca sayısını 198'den 224'e çıkardı. Kapasitesi 6 ile 27 kişi arasında değişen localarda toplam koltuk sayısı 6 bini geçiyor. Sarı kırmızılı kulüp, RAMS Park'taki locaların sözleşmesini yeniledi ve bu erken hamleyle 20 milyon dolara (602.7 milyon TL) yakın gelir elde etti.

200 TARAFTAR ADINI YAZDIRDI

Bir yıllık anlaşmada dolar kuru 29, iki yıllık uzatmada dolar kuru 27 olarak sabitlendi. 200'e yakın taraftar, kulübe adını yazdırdı ve yenilenmeyen koltuklara talip oldu. Bu sayede localarda hiç fire yaşanmadı.

18 MİLYON EURO HARCANDI

Localardan gelen para ve Özbek'in kasa kolaylığı ile nefes alan Galatasaray'da ocak ayında futbol operasyonuna 18 milyon Euro harcandı.

BORÇSUZLUK KAĞITLARI TAMAM

Futbolcu alacakları ve galibiyet primleri hesaplara yatırıldı, bonservis taksitleri ödendi. UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı da tüm takıma imzalatıldı. Bu projede büyük emeği olan yönetici İsmail Sarıkaya, Galatasaray'ın gelirlerini artırmak için yeni çalışmalar içinde olduklarını söyledi.

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