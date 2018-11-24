Galatasaray Lokomotiv Moskova mesaisine başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atiker Konyaspor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise dinamik ısınmayla başlanan idmanda, dar alan oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.

Öte yandan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İstinye Üniversitesi'nden bir grup akademisyenin idmanı takip ettiği aktarıldı. Teknik direktör Fatih Terim ile oyuncuların, antrenman öncesi akademisyenlere çiçek ve forma hediye ettiği ifade edildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.