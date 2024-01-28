Galatasaray, Lucas Torreira ile nikah tazelemeye hazırlanıyor

Sağ beki Sacha Boey'yi rekor ücretle (30 milyon Euro bonservis+bonuslar) Bayern Münih'e gönderen Galatasaray bir başka yıldızı Lucas Torreira'yı ise kadroda tutma kararı aldı.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN ANLAŞMA

Arjantin devi Boca Juniors'ın yakın temas kurduğu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağlandı. 2 yıl daha anlaşması bulunan Uruguaylı oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılarak 2028'e kadar takımda kalması sağlanacak. Sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki günlerde 4 yıllık yeni anlaşmayı resmen açıklayacak.

4 MİLYON EURO'YA YAKIN KAZANACAK

İstikrarlı performansıyla orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira, 2.750 milyon Euro kazanıyordu. Garanti ücreti 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılan Uruguaylı ön libero, imaj hakkı ve maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacak.

LAZIO'YU REDDETMİŞTİ

Fernando Muslera ve Mauro Icardi başta olmak üzere arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan Torreira'ya yaz transfer döneminde Lazio talip olmuştu ancak Galatasaray'da mutlu olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu teklifi reddetmişti.