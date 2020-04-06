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Spor

Fatih Terim Luyindama'nın alternatifi olarak Lucas Quarta'yı düşünüyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alındığı dönemde scout ekibinin önerdiği futbolcuları yakından takip ediyor. Deneyimli hoca, yaz transfer döneminde İngiliz ekiplerinden birine satılması gündem olan Luyindama'nın yerine River Plate forması giyen Lucas Quarta'nın alınabileceğini rapor etti. 24 yaşındaki Arjantinli hem sağ hem de sol stoper oynayabiliyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 10:32
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Galatasaray'da sakatlığı geçen Luyindama, bir süredir Premier Lig takımlarıyla anılırken bu durum teknik direktör Fatih Terim'i de harekete geçirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, scout ekibiyle beraber 5-6 farklı özelliklerdeki stoperi gözlem altına aldığı bildirildi.

TERİM ONAY VERDİ

Fotomaç'ın haberine göre, Terim'in özellikle keşfedilmemiş Güney Amerikalı oyuncuların peşine düştüğü bildirildi. Fatih Terim'in, takip edilen savunmacılar arasında en fazla River Plate'de oynayan Lucas Quarta'dan etkilendiği gelen bilgiler arasında. 24 yaşındaki Arjantinlinin çok uzun boylu olmamasına rağmen mücadeleci ve pes etmeyen yapısı nedeniyle öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca Brezilyalı Marcao ile iyi bir ikili olma ihtimali de yüksek görülüyor.

Karantina günlerinde Quarta'nın maçlarını izleyen deneyimli hocanın, genç oyuncunun özelliklerini beğendiği ve mali durumunun araştırılmasını istediği belirtildi.

KAYNAK BIG BOSS

River Plate altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabiliyor. Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, 'Boss' lakaplı Luyindama'dan gelecek parayı oyuncunun transferinde kullanmayı ve geleceği garanti altına almayı planlıyor.

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