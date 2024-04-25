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Spor

Galatasaray maçı öncesi yıkan haber! Adana Demirspor'da sakatlık krizi

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Adana Demirspor'da sakatlık krizi yaşanıyor. Mavi-lacivertlilerde 2 yıldız isim sarı-kırmızılılarla oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. İşte detaylar...

25 Nisan 2024 Perşembe 22:34 - Güncelleme:
Galatasaray maçı öncesi yıkan haber! Adana Demirspor'da sakatlık krizi
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Trendyol Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Adana Demirspor'da şok bir gelişme yaşandı. Adana temsilcisinin 2 yıldız futbolcusu, oynanacak maçta forma giyemeyecek...

2 YILDIZ SAKATLIK GEÇİRDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre; Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ve Emre Akbaba sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

SEZONU KAPATTI

Emre Akbaba ayağındaki çatlak sebebiyle yüksek ihtimalle sezonun geri kalanında oynayamayacak.

JOSE RODRİGUEZ DE YOK

Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Jose Rodriguez de Galatasaray'a karşı sahada olamayacak.

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