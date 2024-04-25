Trendyol Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Adana Demirspor'da şok bir gelişme yaşandı. Adana temsilcisinin 2 yıldız futbolcusu, oynanacak maçta forma giyemeyecek...
2 YILDIZ SAKATLIK GEÇİRDİ
Ajansspor'da yer alan habere göre; Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ve Emre Akbaba sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
SEZONU KAPATTI
Emre Akbaba ayağındaki çatlak sebebiyle yüksek ihtimalle sezonun geri kalanında oynayamayacak.
JOSE RODRİGUEZ DE YOK
Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Jose Rodriguez de Galatasaray'a karşı sahada olamayacak.