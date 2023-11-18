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  • Onana'dan ManU'ya kötü haber! Galatasaray maçında kale Altay'ın
Spor

Onana'dan ManU'ya kötü haber! Galatasaray maçında kale Altay'ın

Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, gittiği günden bu yana forma giyememişti. Kırmızı Şeytanlar'ın birinci kalecisi Andre Onana'nın milli takım karşılaşmasında sakatlanmasıyla, başarılı kalecinin Manchester United kalesini devralması bekleniyor.

18 Kasım 2023 Cumartesi 00:35 - Güncelleme:
Onana'dan ManU'ya kötü haber! Galatasaray maçında kale Altay'ın
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Fenerbahçe'de performansıyla yoğun eleştiri altında kalan Altay Bayındır, kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Manchester United'a transfer olan milli kaleci, gittiği günden bu yana forma giyememişti. Kırmızı Şeytanlar'ın as kalecisi Andre Onana, Kamerun'un konuk ettiği Mauritius'u karşılaşmasının 80. dakikasında sakatlanarak yerini Fabrice Ondoa'ya bıraktı.

GALATASARAY KARŞISINDA KALEDE ALTAY BAYINDIR OLABİLİR!

Yaşanılan bu talihsiz sakatlığın ardından milli eldiven Altay Bayındır'a ilk 11 yolu gözüktü. Onana'nın henüz sakatlık durumu belli değilken, Kırmızı Şeytanlar'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada kaleyi başarılı eldiven Altay Bayındır'ın koruması bekleniyor.

Milli kaleci, 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olmuştu.

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