Galatasaray, Maicon'u Al-Hilal'e gönderiyor

Yaz transfer döneminde Bafetimbi Gomis'i 6 milyon Euro'ya alırken, Maicon'u da 3 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal kulübü, Brezilyalı oyuncu Maicon için yeniden düğmeye bastı.

HaberTürk'te yer alan habere göre; Son gün evraklar yetişmediği için Galatasaray'da kalan 30 yaşındaki stoperi kadrosunda düşünmeyen teknik direktör Fatih Terim de Maicon'dan gelecek parayla başka mevkilere takviye yapılmasını istiyor.

Maicon'u bu kez erken davranarak transfer etmek isteyen Arap kulübü, Galatasaray yönetimiyle temaslara başladı.

Tecrübeli stoper için en az 5 milyon Euro bonservis talep eden Cengiz yönetimi de devre arasında gelecek bu parayı transferde kullanmayı amaçlıyor.