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Spor

Galatasaray Mario Götze transferinden vazgeçti

Galatasaray yeni sezon için transferde adı sıkça anılan Alman yıldız Mario Götze için açıklama yaptı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 'Mario Götze transferinin maliyeti yüksek olduğu için vazgeçtik' dedi.

14 Ağustos 2020 Cuma 22:02 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 22:02
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Galatasaray'da transfer gündeminde olduğu belirtilen Mario Götze için resmi açıklama geldi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a Alman oyuncu için konuştu ve "Vazgeçtik" dedi.

Albayrak, Dortmund'dan ayrılarak bonservisini eline alan 28 yaşındaki futbolcu için, "Mario Götze transferinin maliyeti yüksek olduğu için vazgeçtik" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüş ve sözleşmesinin sonunda ayrılık kararı almıştı.

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