Galatasaray, Marsilya'dan Clinton N'Jie transferi için devreye girdi

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray listesine sürpriz bir ismi daha aldı.

beIN Sports'un haberine göre, Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi ile yakından ilgilenen sarı kırmızılılar, Clinton N'Jie için de Marsilya ile temasa geçti.

Galatasaray'ın bir süredir yakından takip ettiği Kamerunlu golcü konusunda Fransız ekibiyle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

2017 yazında Tottenham'dan Marsilya'ya transfer olan Njie'nin kiralanmasının gündemde olduğu bildirildi. Bu sezon mavi beyazlı forma altında 5 lig maçına çıkan 25 yaşındaki oyuncu sadece 1 gol atabildi.