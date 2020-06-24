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Spor

Galatasaray, müzesini dijital ortama taşıdı

Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi'nin yarın itibarıyla dijital ortamda ziyaretçilere açılacağını duyurdu.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 22:29 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 22:29
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, internet platformunda yer alacak ve erişimin 19 lira 90 kuruş olacağı uygulama ile müzenin dijital ortamda gezilmesine olanak sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, sanal müze uygulamasıyla dünyanın her yerindeki sarı-kırmızılı taraftarların rehber eşliğinde müze içerisinde adım adım gezebileceği, Galatasaray Kulübünün tarihinin son görüntüleme teknolojisi ile 3 boyutlu olarak görme fırsatı elde edileceği aktarıldı.

Sanal müze uygulamasına kulübün internet sitesinde yer verilen bağlantılar aracılığıyla ulaşılabileceği kaydedildi.

AHaber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

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