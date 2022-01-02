İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2022 Pazar / 29 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
Spor

Galatasaray Nef evinde rahat kazandı

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde evinde Türk Telekom'u 88-71 mağlup etti.

2 Ocak 2022 Pazar 20:07 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 20:07
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 15'inci ve ilk yarının son haftasında Galatasaray Nef, sahasında Türk Telekom'u 88-71 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 10. galibiyetini elde etti. Başkent temsilcisi ise 10. kez mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

GALATASARAY NEF: Trimble 27, Purcell 16, Kravish 6, Bost 8, Sadık Emir Kabaca 9, Eray Aydoğan, Okben Ulubay 3, Rıdvan Öncel 3, Ege Arar, Blackshear 16

TÜRK TELEKOM: Perez 9, Berk Demir 11, Clemmons 9, Gani Erdi Gülaslan 3, Johnson 18, Zeki Es, Mevlüt Melih Doğan, Burak Gözeneli, Dawkins 9, Dorukhan Engindeniz 9, Can Uğur Öğüt 3

1. PERİYOT: 18-20

DEVRE: 44-45

3. PERİYOT: 69-57

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.