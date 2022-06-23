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Spor

Resmi açıklama geldi! Galatasaray, Okan Buruk'u duyurdu

Domenec Torrent ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

23 Haziran 2022 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oluyor. Sarı kırmızılı kulüp, Okan Buruk'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Okan Buruk, cuma günü Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atacak. 48 yaşındaki teknik adam için cuma günü Nef Stadyumu'nda yapılacak imza töreni taraftarlara açık olacak.

OKAN BURUK'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yaparak başladı.

2013-14 sezonunda Elazığspor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı.

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