Galatasaray, Okan Kocuk'u renklerine bağladı
Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 24 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u transfer etti.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Okan Kocuk'a 3 milyon lira imza parasının yanı sıra bu sezon için 2 milyon 500 bin, 2020-2021'de 2 milyon 750 bin, 2021-2022'de 3 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonu için de 3 milyon 750 bin lira sabit transfer ücretinin verileceği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.