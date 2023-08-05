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Spor

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 9'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te yapacağı idmanla Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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