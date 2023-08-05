Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 9'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te yapacağı idmanla Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürecek.