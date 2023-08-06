Galatasaray, Olimpija Ljubljana sınavına hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya geleceği Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın öğle saatlerinde Slovenya'ya hareket edecek ve maç öncesindeki son antrenmanını TSİ 21.00'de Stožice Stadı'nda gerçekleştirecek.