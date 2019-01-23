13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3419
  • 6,0827
  • 220.537
  • 99.737
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisini alıyor

Galatasaray, Everton’dan kiraladığı Onyekuru’yu yollamak istemiyor. Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için resmi görüşmeler de başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SEZON başında Everton’dan kiralanan Onyekuru, gösterdiği performans ve attığı gollerle bir anda ön plana çıktı. Yapılan mukavelede satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Hatta Ankaragücü maçından sonra Hasan Şaş, “Onyekuru bizden sonra gideceği takımlarda daha da iyi olacaktır” demişti. Yani onun bile Onyekuru’nun kalması yönünde umudu yoktu. Ancak “footballghana.com”un haberine göre; Galatasaray, Everton’la bonservis pazarlığına başladı. Futbolcunun da kalmak istemesi, bu transferdeki en önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Onyekuru ise dün sosyal medya hesabından anlamlı fotoğraflar paylaştı.

DROGBA’YLA AYNI KADER

İlkinde 2012 yılında henüz 14 yaşındayken Drogba’yla olan fotoğrafını yayınladı. İkincisinde ise kendisinin ve Drogba’nın Galatasaray’daki gol kutlamasını paylaştı. Bu karenin üzerine, “Hayat için teşekkürler Tanrım” notunu düştü. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray’a olan sevgisini dile getirdi.

(Akşam)

Lazkiye’de bomba yüklü araç patladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddetti

ABD - Venezuela arasında gerilim

ABD - Venezuela arasında gerilim

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Rusya 'süpersonik' uçuşları durdurdu

Rusya 'süpersonik' uçuşları durdurdu

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar

'Türkiye 3 metrelik sapmayla tamamını vurabilir'

'Türkiye 3 metrelik sapmayla tamamını vurabilir'

7 gemi Türk savaş gemileri tarafından püskürtüldü

7 gemi Türk savaş gemileri tarafından püskürtüldü
 

POPÜLER HABERLER

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA