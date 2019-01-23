Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisini alıyor
Galatasaray, Everton’dan kiraladığı Onyekuru’yu yollamak istemiyor. Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için resmi görüşmeler de başladı.
SEZON başında Everton’dan kiralanan Onyekuru, gösterdiği performans ve attığı gollerle bir anda ön plana çıktı. Yapılan mukavelede satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Hatta Ankaragücü maçından sonra Hasan Şaş, “Onyekuru bizden sonra gideceği takımlarda daha da iyi olacaktır” demişti. Yani onun bile Onyekuru’nun kalması yönünde umudu yoktu. Ancak “footballghana.com”un haberine göre; Galatasaray, Everton’la bonservis pazarlığına başladı. Futbolcunun da kalmak istemesi, bu transferdeki en önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Onyekuru ise dün sosyal medya hesabından anlamlı fotoğraflar paylaştı.
DROGBA’YLA AYNI KADER
İlkinde 2012 yılında henüz 14 yaşındayken Drogba’yla olan fotoğrafını yayınladı. İkincisinde ise kendisinin ve Drogba’nın Galatasaray’daki gol kutlamasını paylaştı. Bu karenin üzerine, “Hayat için teşekkürler Tanrım” notunu düştü. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray’a olan sevgisini dile getirdi.
(Akşam)
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