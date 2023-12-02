Galatasaraylı oyunculardan galibiyet değerlendirmesi!

Galatasaray'ın Pendikspor galibiyeti sonrası Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu karşılaşmayı değerlendirdi.

HAKIM ZIYECH

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "En iyi performansımız değildi. Gol attım ama performans açısından en iyisi değildi, kazandık." dedi.

Hakim Ziyech ayrıca, "İlk yarıda biraz zorlandık, çok kapalı ve kompakt hareket ediyorlardı, boşluk bulamadık. Cedric, kaleciden dönen topta golü buldu. Ben de uzaktan şansımı denedim ve golü buldum. Bazen şansınızı denemeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

CEDRIC BAKAMBU

Cedric Bakambu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası böyle maçlar zor olur. Yedek oyuncuların önemi, böyle maçlarda daha çoktur. Ben de oyuna girip golümü attım." dedi.

Cedric Bakambu ayrıca, "Bu sene forma rekabeti zor ve çok üst düzeyde. Ben de mücadele devam ediyorum. İlerleyen dönemlerde daha iyi olup hocamızı etkilemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Barış Alper Yılmaz yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün farklı bir pozisyonda oynadım ama önemi yok. Ben takımıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum." dedi.

Barış Alper Yılmaz ayrıca, "Pozisyon vermedik, daha iyi olabilirdik ama kazandığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.