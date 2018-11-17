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Galatasaray, Ozan Kabak'a yaklaşık 7 kat zamlı yeni bir sözleşme önerecek

Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık’la girdiği forma mücadelesinde, Galatasaray savunmasının vazgeçilmezi haline gelen Ozan Kabak’a müjdeli haber.

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Teknik direktör Fatih Terim’in, hırsını ve mücadelesini çok beğendiği 18 yaşındaki stopere, yönetimin zamlı yeni sözleşme önereceği bildirildi.

Galatasaray’dan yıllık 220 bin TL kazandığı öğrenilen genç futbolcuya, 1.5 milyon TL civarında bir kontrat teklif edileceği, ayrıca mukavelenin 5 yıllık olacağı belirtildi.

Avrupa kulüpleri takipte

Ozan’ın henüz 18 yaşında Galatasaray’da düzenli oynaması ve Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkması, Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmiş durumda. İtalya ve İspanya’dan temsilcilerin, Galatasaray’ın maçlarını çıplak gözle izleyerek Ozan hakkında rapor hazırladığı ve potansiyeli olan oyuncular havuzuna adını eklediği öğrenildi.

(Fanatik)

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