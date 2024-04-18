Galatasaray, Pendikspor mesaisini sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.