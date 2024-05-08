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Spor

Dries Mertens ile yola devam! Galatasaray, Rafa Silva'dan vazgeçti

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ve Dries Mertens ile yola devam etme kararı alan Galatasaray, Rafa Silva transferinden vazgeçti. İşte detaylar...

Sabah8 Mayıs 2024 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Dries Mertens ile yola devam! Galatasaray, Rafa Silva'dan vazgeçti
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Dries Mertens'le devam kararı alan Galatasaray, 10 numara transferinden ise vazgeçmeyecek.

RAFA SİLVA'DAN VAZGEÇİLDİ

Bu bölgeye Mertens'ten daha genç bir isim Şampiyonlar Ligi için düşünülüyor. Bir süre önce temas kurulan Benfica ile sözleşmesi bitecek olan Rafa Silva, yüksek maliyeti nedeniyle listeden çıktı.

Galatasaray, yeni 10 numara arayışlarına başladı.

RAFA SİLVA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla şu ana kadar 51 resmi maça çıkan Rafa Silva, bu karşılaşmaların 50'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 4286 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Portekizli yıldız, 20 gol ve 14 asistle takımına katkıda bulundu.

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