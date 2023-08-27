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Spor

Galatasaray rakibi Molde'ye hazırlanıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını Metin Oktay Tesileri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 17:26 - Güncelleme:
Galatasaray rakibi Molde'ye hazırlanıyor
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Futbolcuların 3 grup halinde 8'e 2 pasla sürdürdükleri idmanın savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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