Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında bugün İspanyol temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Grupta 1 puanla son sırada bulunan Galatasaray, rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Tüm futbol takipçileri Galatasaray Real Madrid maçı şifresiz hangi kanalda? Real Madrid Galatasaray maçı saat kaçta? gibi soruların yanıtları araştırıyorlar. Sarı- kırmızılı takım kaybederse tur umudunu yitirecek. Galip geldiği takdirde ise büyük bir avantaj elde etmiş olacak. Galatasaray Real Madrid maçına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Mücadeleyi, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba 23.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak.

SON 9 RESMİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı.

Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

FALCAO VE ŞENER YOK

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Real Madrid maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı süren Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belirlendi. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı kadroda yer almadı.