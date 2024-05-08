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Spor

Galatasaray rekorlara doymuyor! İstatistikleri altüst ettiler

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen ve rekor üstüne rekor kıran Galatasaray, istatistikleri altüst etti.

Sabah8 Mayıs 2024 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Galatasaray rekorlara doymuyor! İstatistikleri altüst ettiler
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Süper Lig'de zirveyi sahiplenen Galatasaray, istatistikleri de altüst etti.

Sarı-kırmızılı takım, 35 haftada 96 puan toplayarak rekor kırdı. Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan takım oldu.

2,74 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı 16 galibiyetle de başka bir rekora imza attı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

İç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, 35 haftada sadece 4 kez puan kaybederken toplamda rakiplerine 1 kez yenildi. Averaj üstünlüğünü de eline geçiren sarıkırmızılı takım, 22 ile ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.

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