Galatasaray rekorlara doymuyor! İstatistikleri altüst ettiler

Süper Lig'de zirveyi sahiplenen Galatasaray, istatistikleri de altüst etti.

Sarı-kırmızılı takım, 35 haftada 96 puan toplayarak rekor kırdı. Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan takım oldu.

2,74 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı 16 galibiyetle de başka bir rekora imza attı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

İç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, 35 haftada sadece 4 kez puan kaybederken toplamda rakiplerine 1 kez yenildi. Averaj üstünlüğünü de eline geçiren sarıkırmızılı takım, 22 ile ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.