Galatasaray, Ryan Babel ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Sarı-Kırmızılıların transfer gündemini değerlendiren Akşam Gazetesi editörlerinden Tamer Ayeri, Galatasaray’ın Samaris ve Babel'i istediğini açıkladı. Ayeri şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle mecburi transferlerden başlayalım. Ndiaye ve Onyekuru kiralık. Onyekuru’nun satın alma opsiyonu yok. Ayrıca maç başı oynayan bir futbolcu, ücreti de yok. Onyekuru’nun bonservis bedelini Galatasaray karşılayamaz.

NDİAYE’NİN YERİNE SAMARİS

Ndiaye’yi Fatih Terim istiyor fakat Stoke City artık futbolcuyu kiralamak istemiyor, bonservisiyle satmak istiyor. Galatasaray Ndiaye’nin yerine Benfica’dan 29 yaşındaki Yunan ön libero Samaris’i düşünüyor. Mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Bu bonservis bedeli ödememek anlamına geliyor. FFP kıskacındaki takım için de şahane bir transfer”

“GALATASARAY BABEL’İ TRANSFER EDECEK”

Galatasaray’ın Onyekuru’nun yerine Babel’i transfer edeceğini belirten Ayeri, “Galatasaray Ryan Babel’le büyük oranda anlaştı. Donk da sosyal medyada Babel’e ‘Gel artık kırmızı kafa’ şeklinde mesaj attı. Ben Babel’in Galatasaray’a geleceğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

(Akşam)