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Galatasaray, Ryan Babel transferini bitirdi! İşte Hollandalı yıldızın kazanacağı ücret

Galatasaray'ın, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılan Ryan Babel ile anlaştığı ve şampiyon olunması durumunda kutlamalara getireceği kaydedildi.

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Şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdiği kaydedildi.

BİP Spor'un haberine göre, devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a giden Hollandalı oyuncu ile her konuda anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'ın Ryan Babel ile 2 yıllık anlaşma yaptığı ve senelik 2,5 milyon euro garanti ücret ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan tecrübeli oyuncuya imza parası olarak da 2 milyon euro verileceği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA KATILACAK

Galatasaray yönetiminin, Babel için farklı bir tanıtıma da imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğun kazanılması halinde Ryan Babel'i de kutlamalara davet edeceği ve Hollandalı yıldızın yeni formasıyla taraftarların önüne çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

Fulham'da sezonun 2. yarısında iyi bir dönem geçiren 32 yaşındaki oyuncu, 15 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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