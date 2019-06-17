2019-2020 transfer sezonunun açılması ile birlikte Galatasaray anlaşma sağladığı oyuncuları için bugün resmi açıklamasını yapacak.

Bonservisi elinde olan Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray, bugün iki yeni oyuncusunun transferini resmen duyuracak ve KAP açıklamasını yapacak.

İki yıllık sözleşme için anlaşmaya varan Hollandalı Babel'in yılda 2.5 milyon Euro alması bekleniyor. Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener'in ise yıllık 6 milyon TL (Yaklaşık 900 bin Euro) ücret alacağı öğrenildi.

(Takvim)