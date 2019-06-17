31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8809
  • 6,5997
  • 252.407
  • 91.328
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı transferlerini bugün KAP'a bildiriyor

2019-20 yaz transfer sezonu resmen başlarken Galatasaray’ın daha önce anlaştığı Ryan Babel ve Şener Özbayraklı’yı bugün KAP’a bildirmesi bekleniyor.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2019-2020 transfer sezonunun açılması ile birlikte Galatasaray anlaşma sağladığı oyuncuları için bugün resmi açıklamasını yapacak.

Bonservisi elinde olan Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray, bugün iki yeni oyuncusunun transferini resmen duyuracak ve KAP açıklamasını yapacak.

İki yıllık sözleşme için anlaşmaya varan Hollandalı Babel'in yılda 2.5 milyon Euro alması bekleniyor. Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener'in ise yıllık 6 milyon TL (Yaklaşık 900 bin Euro) ücret alacağı öğrenildi.

(Takvim)

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu açıkladı: Temmuz'da hizmete geçiriyoruz

Bakan Soylu açıkladı: Temmuz'da hizmete geçiriyoruz

Yunanistan'la ikinci görüşmenin tarihi belli oldu

Yunanistan'la ikinci görüşmenin tarihi belli oldu

Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü var

Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü var

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

'Cumhurbaşkanımıza söz verilen tarihe yetiştirilecek'

'Cumhurbaşkanımıza söz verilen tarihe yetiştirilecek'

Şaşırtan olay! Alacaklarını tahsil edemeyince bunu yaptı

Şaşırtan olay! Alacaklarını tahsil edemeyince bunu yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Hobi olarak başladı! Talep patladı...

Hobi olarak başladı! Talep patladı...

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

Milyonlarca emekliye Temmuz müjdesi: Tabloya bak maaşını öğren

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA