Galatasaray, Ryan Babel ve Şener Özbayraklı transferlerini bugün KAP'a bildiriyor
2019-20 yaz transfer sezonu resmen başlarken Galatasaray’ın daha önce anlaştığı Ryan Babel ve Şener Özbayraklı’yı bugün KAP’a bildirmesi bekleniyor.
2019-2020 transfer sezonunun açılması ile birlikte Galatasaray anlaşma sağladığı oyuncuları için bugün resmi açıklamasını yapacak.
Bonservisi elinde olan Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray, bugün iki yeni oyuncusunun transferini resmen duyuracak ve KAP açıklamasını yapacak.
İki yıllık sözleşme için anlaşmaya varan Hollandalı Babel'in yılda 2.5 milyon Euro alması bekleniyor. Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener'in ise yıllık 6 milyon TL (Yaklaşık 900 bin Euro) ücret alacağı öğrenildi.
(Takvim)
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