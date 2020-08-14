Galatasaray Ryan Donk ile 1 yıl daha devam dedi

14 Ağustos 2020 Cuma 19:12 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 19:12

Galatasaray, bir süredir sözleşme yenilemesi için görüştüğü Ryan Donk'ta mutlu sona ulaştı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre; Donk'a 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecek.

GALATASARAY'IN RESMİ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:



Kulübümüz, Ryan Henk Donk ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasarayımıza 2015-2016 sezonu ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer olan Ryan Donk, sarı-kırmızılı forma ile iki Süper Şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası şampiyonluğu ve iki Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu başarıları kazandı.

Hollandalı yıldız, mevcut kadromuzda Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Sofiane Feghouli ile birlikte 100 maç barajına ulaşan beş isimden biri olarak tarihe geçti.

Galatasaray forması ile çıktığı 121 maçta 6 gol ve 8 asist yapan Donk, çeşitli bölgelerde aldığı görevlerle takımımızda joker misyonu üstlendi.

Kulübümüz ile sözleşme uzatan Ryan Donk'a, Galatasaray forması altındaki başarılarının devamını dileriz.