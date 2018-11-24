Galatasaray saat 14:00'te olağanüstü toplantı yapacak Galatasaray Yönetim Kurulu 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplantı yapacak. Galatasaray, yaptığı açıklama ile başkan Mustafa Cengiz'in canlı yayında konuşacağını duyurdu.