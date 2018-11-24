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Galatasaray saat 14:00'te olağanüstü toplantı yapacak

Galatasaray Yönetim Kurulu 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplantı yapacak. Galatasaray, yaptığı açıklama ile başkan Mustafa Cengiz'in canlı yayında konuşacağını duyurdu.

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Galatasaray Yönetim Kurulu 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplantı yapacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, canlı yayında açıklamalar yapacak.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’te olağanüstü toplanacaktır. Toplantının ardından Başkanımız Mustafa Cengiz canlı yayında açıklama yapacaktır"

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