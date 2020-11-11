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Spor

Galatasaray salonda çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:43
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcuların bir bölümümünün salonda kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer grubun ise sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından hücum organizasyonlarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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