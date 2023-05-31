MKE Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. Şampiyonlar Ligi bileti alan sarı-kırmızılıların, kaç ön eleme oynayacağı belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrıldı ve sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Şampiyon Galatasaray'da gözler artık UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacağını merak etmeye başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı ve diğer ayrıntılar...

AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK TAKIMI YER ALMAYACAK

Süper Lig kulüplerinin geçtiğimiz yıllarda gösterdiği başarısız performanstan ötürü şampiyonun yanı sıra Avrupa kupalarına hak kazanan diğer takımlar da etkilenecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon herhangi bir Türk takımı yer almayacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarında rakiplerine karşı başarısız olursa UEFA Avrupa Ligi'nde belirli eleme veya play-off turlarına katılım sağlayabilecek.

KONFERANS LİGİ'NDE 3 TAKIM SAHNE ALACAK

UEFA'nın en prestijli üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi'nde ise 3 Türk ekibi yer alacak. Süper Lig 2 ve 3'üncüsünün yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu bu organizasyonda temsil edilecek. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon tamamlaması halinde Süper Lig'i 4'üncü sırada tamamlayan takım UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti alacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Serie A'da Inter'in ilk dörde kesinleşmesi Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak. Galatasaray'ın bu süreçte 4 yerine 3 takımı elemesi gerekecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ilk olarak 25-26 Temmuz'da sahaya çıkacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında.

İsrail'den Maccabi Haifa, İsveç'ten Hacken, Azerbaycan'dan Karabağ, Macaristan'dan Ferençvaros, Polonya'dan Rakow Czestochowa, Kazakistan'dan Astana, Slovakya'dan Slovan Bratislava, Belarus'tan BATE Borisov, Litvanya'dan Zalgiris ve Moldova'dan Sheriff, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

GRUPLARA KALIRSA ÇILGIN GELİR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarını geçmeyi başarıp Devler Ligi'nde gruplara kalması durumunda çılgın bir gelirin sahibi olacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer aldığı için 15 milyon 640 bin euroyu kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet halinde 2 milyon 800 bin euro alacak olan Galatasaray, beraberlik durumunda 930 bin euroluk gelirin sahibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna hak kazanması durumunda 9 milyon 600 bin euro gelir kazanacak olan Galatasaray, çeyrek final biletini alırsa 10 milyon 600 bin euroluk rakamı kasasına koyacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde 12 milyon 500 bin euro, finalist takımlar da 15 milyon 500 bin euroluk geliri hanesine yazdıracak.

PLAY-OFF VEDASINDA TESELLİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın play-off etabında veda etmesi halinde hanesine 5 milyon euro teselli ücreti koyacak.