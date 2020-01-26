26.01.2020 21:53 - Güncelleme: 26.01.2020 21:53

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Muslera maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya değinen Muslera, "Dersimize iyi çalıştık, Konya'yı böyle bekliyorduk, kapanan bir takım. Göbeği iyi kapatan, kompakt oynayan bir takımdı. Biz de çabuk kanat değişimi yapıp, beklerimiz için alan yaratmamız gerekiyordu. Konya deplasmanı zor bir deplasman, zor bir saha. Buradan güzel bir galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz." sözlerini kullandı.

Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Muslera, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesine devam edecektir." dedi.