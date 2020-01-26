İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fernando Muslera: Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır
Spor

Fernando Muslera: Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

26.01.2020  21:53 - Güncelleme: 26.01.2020  21:53

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Muslera maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya değinen Muslera, "Dersimize iyi çalıştık, Konya'yı böyle bekliyorduk, kapanan bir takım. Göbeği iyi kapatan, kompakt oynayan bir takımdı. Biz de çabuk kanat değişimi yapıp, beklerimiz için alan yaratmamız gerekiyordu. Konya deplasmanı zor bir deplasman, zor bir saha. Buradan güzel bir galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz." sözlerini kullandı.

Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Muslera, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesine devam edecektir." dedi.

Elazığ'da son durum havadan görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Destek verenler arasında Yunanistan bile var! Depremden sonra sessiz kaldılar
Destek verenler arasında Yunanistan bile var! Depremden sonra sessiz kaldılar

Destek verenler arasında Yunanistan bile var! Depremden sonra sessiz kaldılar

Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor
Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor

Berna Laçin'e tepkiler dinmiyor

3 Bakandan çağrı: AFAD yönlendirme yapmadan kimse göndermesin
3 Bakandan çağrı: AFAD yönlendirme yapmadan kimse göndermesin

3 Bakandan çağrı: AFAD yönlendirme yapmadan kimse göndermesin

'Erdoğan'ın ziyareti, tarihi hedefler taşıyor'
'Erdoğan'ın ziyareti, tarihi hedefler taşıyor'

'Erdoğan'ın ziyareti, tarihi hedefler taşıyor'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.