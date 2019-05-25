Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sarı-kırmızılı taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, Galatasaray futbol takımı da şampiyonluk kupasına kavuştu.

Tribünleri büyük oranda dolduran Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının başarısını kutladı.

Futbolcular tek tek sahneye çağrıldı

Kutlamada ilk olarak kulüp çalışanları isimleri anons edilerek sahneye çağrılırken, sonrasında oyuncular tek tek davet edildi.

Her bir oyuncu, isminin anons edilmesinin ardından kendi seçtiği şarkı eşliğinde sahnede yerini aldı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" şarkınından uyarlanan "Fener ağlama" tezahüratıyla platforma çıktı.

Süper Lig'in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba, koltuk değnekleriyle sahnedeki yerini aldı. Emre, Galatasaray'ın "Şereftir seni sevmek" marşı eşliğinde sahneye yürüdü.

Çocuğuyla birlikte sahneye giden yolun başına gelen Yuto Nagatomo, kendisine karşılayan Ryan Donk'a samuray figürleri içeren hareketler yaptıktan sonra platformdaki yerini aldı.

Takımın yedek kalecisi İsmail Çipe, şarkı yerine Arapça bir ilahiyi tercih etti.

Futbolcular Mbaye Diagne ve Sinan Gümüş ile kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in mazeretleri nedeniyle kutlamada yer almadığı belirtildi. Sinan Gümüş'ün ismi anons edildiğinde tribünler ıslıklarla tepki gösterdi.

Teknik heyet sahnede yerini aldı

Futbolcuların ardından teknik heyet sahnede yerini aldı.

Önce yardımcı antrenörler Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin sahneye çıkarken, son olarak da teknik direktör Fatih Terim platforma geldi.

Fatih Terim, kızları Merve Terim Çetin ile Buse Terim Bahçekapılı ve torunlarıyla, "Adanmış hayatların umudu" parçası eşliğinde sahneye yürüdü. Bu esnada Şampiyonlar Ligi müziği çalınırken, tribünlerden Terim lehine yoğun şekilde tezahürat yapıldı.

Kupayı Hüsnü Güreli verdi

Galatasaray'a Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.

Organizasyonda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın sahneye çıktı.

Mustafa Cengiz ile Fatih Terim, taraftarların yoğun talebi üzerine sahaya inip, tribünleri selamladı. Mustafa Cengiz, taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Daha sonra kupa seremonisine geçilerken, futbolcular ve teknik heyete madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, başkan vekili Ali Dürüst, yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik taktı.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Ali Dürüst ve Bünyamin Bozgeyik, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera'ya verdi.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

Şarkıcılar, taraftarı coşturdu

Şampiyonluk kutlaması organizasyonu kapsamında Türk Telekom Stadı'nın ortasına dev bir platform kurulurken, şarkıcılar sahne aldı.

Stadın dört köşesinde sarı-kırmızılı renklerle Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk sayısı olan "22" maketi yer aldı. Sahanın içine ve kurulan platformun üzerine 5 yıldız konuldu. Bu çalışmada yıldızlardan birisinin üç kanadı boş bırakılırken, Galatasaray'ın 5. yıldız hedefine vurgu yapıldı.

Sahne önündeki LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirildi. Özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri ve payroteknik gösterisiyle şampiyonluk kutlamasına renk katıldı.

Futbolseverler sahne alan Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın, İrem Derici şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Tribünler doldu

Galatasaraylı taraftarların, şampiyonluk kutlamasına ilgisi yoğun oldu.

Bilet fiyatlarının 30 ile 120 lira arasında değiştiği organizasyonda, Türk Telekom Stadı büyük ölçüde doldu.

Saat 19.05'te başlayan etkinlik yaklaşık 4 saat sürdü.