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Spor

Galatasaray scout ekibinin hedefi gurbetçi gençler

Galatasaray, scout ekibinin katkısıyla genç ve gelecek vadeden gurbetçi transferlerine ağırlık verecek. İşte detaylar...

21 Mart 2024 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Galatasaray scout ekibinin hedefi gurbetçi gençler
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Galatasaray, gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşürülecek olmasını da göz önüne alarak genç gurbetçi oyunculara yatırım yapma kararı aldı.

Daha önce Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı ve Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü alan Galatasaray, Leverkusen'in tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay'ı da takıma katmıştı.

GENİŞ OYUNCU HAVUZU OLUŞTURULACAK

Sarı kırmızılı takımın scout ekibi bu doğrultuda harekete geçti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde forma giyen genç yeteneklerin peşine düşen Galatasaray, scout ekibinin girişimiyle geniş bir oyuncu havuzu oluşturuyor.

Bu havuzdan teknik heyetin beğendiği oyuncular için kısa sürede maliyet araştırması ve transfer çalışması başlatılacak.

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