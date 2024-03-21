Galatasaray scout ekibinin hedefi gurbetçi gençler

Galatasaray, gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşürülecek olmasını da göz önüne alarak genç gurbetçi oyunculara yatırım yapma kararı aldı.

Daha önce Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı ve Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz'ü alan Galatasaray, Leverkusen'in tecrübeli futbolcusu Kerem Demirbay'ı da takıma katmıştı.

GENİŞ OYUNCU HAVUZU OLUŞTURULACAK

Sarı kırmızılı takımın scout ekibi bu doğrultuda harekete geçti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde forma giyen genç yeteneklerin peşine düşen Galatasaray, scout ekibinin girişimiyle geniş bir oyuncu havuzu oluşturuyor.

Bu havuzdan teknik heyetin beğendiği oyuncular için kısa sürede maliyet araştırması ve transfer çalışması başlatılacak.