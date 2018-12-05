Galatasaray Selçuk İnan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak
Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Selçuk İnan'a 1+1 yıllık yeni kontrat teklif edildi.
Dış transfer kadar iç transfer içinde çalışmalara başlayan Galatasaray'da gündeme gelen ilk isim Selçuk İnan oldu. Devre arasında iki forvet- bir stoper transferi yapmayı planlayan Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Linnes'le yola devam kararı alırken, kaptan Selçuk İnan'la da görüşmelere başlandı. 2 milyon 950 bin euro garanti ücret kazanan 33 yaşındaki oyuncu, yeni sözleşmesinde yüzde 50'ye yakın fedakarlık yapacak. Ücretinin Türk lirası olarak alacak olan Selçuk İnan'ın maç başı parası da puan-başarı bonus olarak değiştirilecek. 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray'ın kaptanı, belirlenecek maç sayısına ulaşırsa, 2021'e kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.
Linnes ve Selçuk'tan sonra sözleşme uzatma sırası Sinan Gümüş'e gelecek. Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Eren Derdiyok ile yollar kesin olarak ayrılacak.
(Sabah)
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