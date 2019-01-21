Galatasaray Semih Kaya'yı kiraladığını KAP'a bildirdi
Galatasaray, Semih Kaya'nın Sparta Prag'tan kiralandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.”
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