Galatasaray'da Yusuf Demir müjdesi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı için bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler." ifadeleri kullanıldı.

YUSUF DEMİR YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLECEK

Bu kararın ardından Yusuf Demir, gelecek sezon yerli statüsünde forma giyebilecek.