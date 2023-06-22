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Spor

Galatasaray sevinçle karşıladı! Yusuf Demir'e büyük müjde

Galatasaray'da Yusuf Demir sevinci yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Avusturya vatandaşlığı bulunduğu için yerli statüde forma giyemeyen Yusuf Demir, TFF'nin yabancı kuralını güncelleme sonrasında yeni sezonda yerli statüsünde forma giyebilecek.

22 Haziran 2023 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Galatasaray sevinçle karşıladı! Yusuf Demir'e büyük müjde
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Galatasaray'da Yusuf Demir müjdesi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısı için bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 14 futbolcuya ilaveten; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler." ifadeleri kullanıldı.

YUSUF DEMİR YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLECEK

Bu kararın ardından Yusuf Demir, gelecek sezon yerli statüsünde forma giyebilecek.

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