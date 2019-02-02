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Galatasaray, sezon sonunda Trezeguet transferi için Kasımpaşa'dan öncelik sözü aldı

Galatasaray, devre arası transferinde alamadığı Mısırlı yıldızdan vazgeçmedi. Al-İttihad'ın çok istediği Younes Belhanda'nın satışını Terim'in isteğiyle yaza bırakan sarı-kırmızılı yönetim, Faslı 10 numaradan gelecek parayı Trezeguet'ye kullanacak. 2. Başkan Albayrak, Kasımpaşa'dan 24 yaşındaki oyuncu için öncelik sözü aldı.

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Garry Rodrigues'i Al-İttihad'a 10 milyon 250 bin dolara, Ozan Kabak'ı ise Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya satarak bütçe oluşturan ve transfer bombalarını patlatan Galatasaray'ın yazın ise sponsoru Younes Belhanda olacak. Sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba'nın sahalara dönüşü Mart ayını bulacağı için Belhanda'yı isteyen Al-İttihad'a olumsuz yanıt verilmişti. Terim'in kadro planlaması çerçevesinde aldığı karara saygı gösteren sarı-kırmızılı yönetim, Faslı 10 numarası için sezon sonunda gelecek teklifleri ise değerlendirme kararı aldı.

ALBAYRAK ÇOK İSTİYOR

Belhanda'dan gelecek paranın adresi de belli oldu: Trezeguet… Diagne ile birlikte alınmak istenen ancak ekonomik olarak uygun olmayan Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızını, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak çok istiyor. Albayrak, Diagne için Kasımpaşa'yı ikna ederken Trezeguet'nin sezon sonundaki olası transferi için öncelik sözü aldı. Transfer görüşmeleri sırasında ağrılarını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan 24 yaşındaki Trezeguet'nin de Galatasaray'a gelmeyi istediği ve bu talebini Kasımpaşa yönetimine ilettiği gelen haberler arasında.

TERİM YENİLERİ ALKIŞLATTI

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi yapılan son idmana yeni transferler Diagne, Mitroglou ve Luyindama da katıldı. Teknik direktör Fatih Terim, kısa bir konuşmanın ardından tanıttığı 3 oyuncuyu takıma alkışlattı. Bu arada sarı-kırmızılı ekip, çalışmanın ardından Alanya'ya gitti. Sarı-kırmızılı taraftarlar burada takımlarını coşkuyla karşıladı.

(Sabah)

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