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Spor

Galatasaray, sezonun ilk transferini yapıyor! Serie A'nın yıldızı Cim-bom'a

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a çarpıcı bir teklif geldi. Sarı-kırmızılılar, sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı yıldız oyuncusu Morutan için bir takas teklifi aldı. Galatasaray'ın bu teklife ne cevap vereceği ise henüz netlik kazanmadı. İşte detaylar...

7 Haziran 2023 Çarşamba 00:08 - Güncelleme:
Galatasaray, sezonun ilk transferini yapıyor! Serie A'nın yıldızı Cim-bom'a
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekibi Pisa'ya kiraladığı Morutan için bir takas teklifi aldığı iddia edildi. İtalyan ekibi Salernitana'nın yıldız oyuncusu Erık Botheım'in Olimpiu Morutan transferinde takas olarak kullanılmak istendiği öğrenildi.

GALATASARAY'A ERIK BOTHEIM-MORUTAN TAKASI TEKLİFİ

Haberde, Salernitana Sportif Direktörü ve eski Galatasaray kalecisi olan Morgan De Sanctis'in yıldız isim Olimpiu Morutan için çok ısrarcı olduğu yazıldı.

ERIK BOTHEIM GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Salernitana'da bu sezon gösterdiği performansla gözden düşen ve takımda istenmeyen adam konumuna düşen Norveçli ismin Galatasaray'ın gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi vitrininde boy gösterecek olması nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Salernitana formasıyla 29 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Norveçli forvet bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydederken, Pisa formasıyla 36 resmi maça çıkan Morutan bu maçlarda 6 gol 8 asist kaydetti.

  • ERIK BOTHEIM
  • SALERNİTANA
  • TAKAS

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