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Spor

Galatasaray şikayet etmişti! Fenerbahçe savcılığa gitti

Galatasaray'ın şikayeti üzerine savcılığa ifade vermeye giden Selahattin Baki'yi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yalnız bırakmadı. Ali Koç savcılığa giderek Baki'ye destek oldu. İşte o anlar...

IHA15 Mart 2024 Cuma 11:49 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.

Galatasaray'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na ifade vermeye gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren savcılık işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Selahattin Bey'in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi.

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