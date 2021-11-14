Galatasaray Şırnak'tan galip dönüyor

14 Kasım 2021 Pazar 17:33 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 17:33

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

İlk seti 25-23 ile rakibine kaptıran Galatasaray, Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında sonraki 3 seti, 25-14, 25-19 ve 25-23 ile kazanarak 3-1'lik galibiyet aldı.

Salon: Şırnak

Hakemler: Zeki Bocutçu, Hüseyin Okumuş

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Divis, Umut Demir, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Fatih Uslu (Andaç Kapan, Ahmet Arslan, Uriarte, Selim Demir)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Beytullah Hatipoğlu, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek (Doğukan Ulu, Onurcan Çakır)

Setler: 25-23, 14-25, 19-25, 23-25

Süre: 119 dakika (32, 23, 28, 36)