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Spor

Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

AA30 Nisan 2024 Salı 22:18 - Güncelleme:
Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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